Rimbalza il Nikkei 225 (+10,23%), indietro Sydney con RBA hawkish

(Teleborsa) -, innescate dai crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dopo le deludenti letture del mercato del lavoro (con la Fed vista in ritardo sull'allentamento della restrizione monetaria), dal rafforzamento dello yen per l'aumento dei tassi deciso dalla BoJ (con la corsa a chiudere le posizioni di carry trade) e dai realizzi sui big tecnologici (con Warren Buffet che ha dimezzato la propria posizione in Apple).Nella notte i funzionari della Federal Reserve hanno fatto del loro meglio per rassicurare i mercati, con la presidente della Fed di San Franciscoche ha affermato che era "estremamente importante" impedire che il mercato del lavoro precipitasse in una recessione. Daly ha affermato di esseree che la politica doveva essere proattiva.Intanto, la board della(RBA) ha deciso di lasciare, centrando le attese degli analisti. Ha però sottolineato che "i dati hanno rafforzato la necessità di rimanere vigili sui rischi al rialzo per l'inflazione e il Board non sta escludendo nulla. La politica dovrà essere sufficientemente restrittiva finché il Board non sarà sicuro che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso l'intervallo target".riesce il rimbalzo, con ilche mette a segno un +10,23%, dopo che ieri l'indice era crollato del 12,4% (peggior sell-off dal crollo del Lunedì Nero del 1987). Al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,20%, mentre scende dello 0,40%Consolida i livelli della vigilia; in netto miglioramento(+3,71%). Sale(+0,82%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,62%).Nuovo spunto rialzista per l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,23%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,91%, mentre il rendimento deltratta 2,15%.