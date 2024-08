Saudi Aramco, utile in calo a 56,3 miliardi di dollari nel primo semestre

(Teleborsa) -, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con unpari a 29,1 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 30,1 miliardi di dollari dello stesso periodo 2023 e sopra la stima mediana fornita dall'azienda da 15 analisti di 27,7 miliardi di dollari. Nel primo semestre l'utile è stato di 56,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 62 miliardi di dollari dello stesso periodo 2023. Ilè stato di 19 miliardi di dollari ne Q2 e di 41,7 miliardi di dollari nel H1.Dividendo base Q2 2024 di 20,3 miliardi di dollari e distribuzione di dividendi legata alle prestazioni di 10,8 miliardi di dollari da pagare nel terzo trimestre. La società prevede di dichiarareleader del settore di 124,2 miliardi di dollari nel 2024."Abbiamo nuovamente ottenuto performance leader di mercato, con solidi utili e flussi di cassa nella prima metà dell'anno - ha commentato il- Sfruttando questi solidi utili, abbiamo continuato a distribuire un dividendo di base sostenibile e progressivo e un dividendo legato alle performance che condivide il rialzo con i nostri azionisti"."Abbiamo anche, come dimostrato dalla risposta positiva degli investitori all'offerta pubblica secondaria di azioni Aramco da parte del Governo e dalla nostra recente emissione obbligazionaria da 6,0 miliardi di dollari - ha aggiunto - La nostra spinta a creare valore è supportata dai nostri distintivi vantaggi competitivi a lungo termine, dalla nostra eccezionale resilienza finanziaria attraverso i cicli e dal nostro solido bilancio".