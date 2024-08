Borse europee positive, focus sui risultati delle banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia., conche ha riportato un utile semestrale in leggera crescita a 724 milioni di euro e ha rivisto la guidance per l'intero esercizio, mentreha registrato un utile semestre in aumento a 750 milioni, anch'essa modificando la guidance.Allargando lo sguardo all'Europa,ha messo a segno il miglior utile semestrale in 15 anni e confermato l'outlook per l'intero anno, mentreha migliorato la propria guidance sull'NII per l'intero 2024 grazie a tassi alti più a lungo.Sul fronte macroeconomico, è rimbalzata meglio delle attese laa giugno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,092. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.Lomigliora, toccando i +146 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,69%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,70%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%, e buona performance per, che cresce dello 0,87%.Giornata di guadagni per lacon il, che mostra una plusvalenza dello 0,97%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 33.511 punti. In moderato rialzo il(+0,68%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,5%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,71%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,75%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,75%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,60%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Tra i(+2,52%),(+2,24%),(+2,04%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.