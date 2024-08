Tonica Tokyo dopo i commenti dovish della Bank of Japan

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo le forti perdite di inizio settimana, aiutati da alcuni commenti incoraggianti sui tassi di interesse da parte del vice governatore della Bank of Japan, Shinichi Uchida."Credo che la banca debbacon l'attuale tasso di interesse di riferimento per il momento, con gli sviluppi nei mercati finanziari e dei capitali in patria e all'estero che sono estremamente volatili", ha affermato Uchida in un discorso, secondo quanto riportato da Bloomberg."Al contrario del processo di aumento dei tassi di interesse di riferimento in Europa e negli Stati Uniti, l'economia giapponese non si trova in una situazione in cui la banca potrebbe rimanere indietro se non aumenta il tasso di interesse di riferimento a un certo ritmo - ha affermato Uchida - Pertanto, la banca".termina la seduta con un guadagno suldell'1,19%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,11%.sale dello 0,12%.Balza in alto(+1,71%); sulla stessa tendenza, su di giri(+1,75%). Consolida i livelli della vigilia(+0,82%); in moderato rialzo(+0,4%).Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,53% sui valori precedenti. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,14%.