Adventure quotata su EGM. Cozza: con l'IPO un'acquisizione e apertura di hub fisici

Euronext

(Teleborsa) - ". Il processo di quotazione è stato lunghissimo, difficilissimo, abbiamo lavorato tantissimo per quanto riguarda tutta la parte revisionale e la parte legale, ma è stato anche un processo costruttivo". Lo ha detto a Teleborsadi Adventure, a margine della cerimonia a Palazzo Mezzanotte.Adventure, da oggi, è una digital company leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. L'azienda è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni che si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online, distinguendosi per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani."Sicuramente vogliamo implementare alcuni verticali sul nostro portale - quindi implementare il reparto insurance - e vogliamo- ha detto Cozza - Inoltre, vogliamo farci conoscere ancora di più per quanto riguarda il nostro brand su campagne pubblicitarie nazionali, eper poter raggiungere anche quegli utenti che magari non hanno dimestichezza con la parte internet".In fase di collocamento Adventure ha4 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 28,57% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 14 milioni di euro."Abbiamo già un nostro software che stiamo collaudando insieme all'aiuto anche dell'intelligenza artificiale e vogliamo sicuramente", ha spiegato la CEO.Adventure rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentatreesima ammissione del 2024 su"Sicuramente ci distingue dai nostri competitor il fatto che non siamo un call center ma siamo un'azienda di comunicazione digitale e marketing strategico, e ci distingue proprio il fatto che i nostri dati sono performanti e", ha detto Cozza."La crisi pandemica prima e la crisi energetica poi hanno consentito a un pubblico sempre più vasto di accedere al nostro portale ameconviene.it che è in grado di coniugare l'intelligenza artificiale con la consulenza da parte di persone preparate e selezionate", ha spiegato il"Nel prossimo periodo grazie alla quotazione - ha aggiunto - noi riusciremo ad avere iche consentano di crescere ulteriormente questo tipo di approccio verso il pubblico e di poter dare una consulenza - che poi è il nostro valore aggiunto rispetto agli altri comparatori".