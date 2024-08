Prevalgono le vendite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, sulla scia del finale in calo registrato a Wall Street e dopo che la Banca del Giappone ha prospettato un ulteriore stretta monetaria.L'indice giapponesechiude con un calo dello 0,65%, mentre al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,28%.In denaro(+0,8%); poco sotto la parità(-0,61%).Pressoché invariato(-0,47%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,36%.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,36%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,54%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,87%, mentre il rendimento delè pari 2,16%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 1.790 Mld ¥; preced. 2.850 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%).