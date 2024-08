ADNOC Gas, l'utile del secondo trimestre sale a 1,19 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, azienda integrata del gas degli Emirati Arabi Uniti, ha chiuso ildel 2024 con unrettificato di 1.190 milioni di dollari, in aumento del 21% anno su anno.di 6.076 milioni di dollari sono un aumento del 13% anno su anno. "Negli Emirati Arabi Uniti, l'aumento della popolazione e la crescita industriale hanno contribuito a vendite più forti per il business del gas nazionale", si legge in una nota. ADNOC Gas soddisfa oltre il 60% della domanda di gas degli Emirati Arabi Uniti e sta alimentando lo sviluppo di settori industriali chiave della nazione, tra cui la crescita della petrolchimica.La crescita dell'ha superato il miglioramento dei ricavi durante il trimestre, raggiungendo i 2.086 milioni di dollari, un aumento del 18% anno su anno. Il margine EBITDA dell'azienda del 34%."I nostri solidi risultati del secondo trimestre riflettono chiaramente la nostra attenzione alla crescita, rafforzando significativamente i ricavi e la redditività continuando a mantenere un margine sano - ha commentato il- Il miglioramento del 21% dell'utile netto del secondo trimestre sottolinea il nostro impegno a migliorare le nostre prestazioni, implementare efficienze e ottimizzare i costi. Siamo ben posizionati per perseguire il nostro ambizioso programma di crescita, sostenuto dalla forza, dall'espansione e dall'ambizione del mercato degli Emirati Arabi Uniti".