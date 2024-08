KeyCorp, Scotiabank acquisterà il 14,9% per 2,8 miliardi di dollari

KeyCorp

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo in base al quale(Scotiabank) effettuerà undi minoranza in KeyCorp di circa, che rappresenta circa il 14,9% di azioni ordinarie pro forma, per un prezzo fisso di 17,17 dollari ad azione.di raccogliere capitale a condizioni interessanti. Mentre continuiamo a sentirci a nostro agio con la nostra attuale posizione di capitale, abbiamo stabilito che l'investimento consente a Key di accelerare il nostro miglioramento di capitale e utili ben comunicato, rafforzando al contempo la nostra posizione strategica", ha affermato il presidente e amministratore delegato di KeyCorp,"Inoltre, questa transazione crea unasu scala mirata in tutto il nostro franchising e aumenta l'agilità strategica di Key mentre navighiamo in un ambiente incerto da una posizione di forza - ha aggiunto - Abbiamo una comprovata esperienza nel guidare la crescita in aree come l'investment banking, i pagamenti e la gestione patrimoniale e prevediamo di sfruttare la nostra posizione finanziaria rafforzata per concentrarci in queste aree in modo più aggressivo".KeyCorp stima che l'investimento di minoranza aumenterà il coefficiente di capitaledi KeyCorp al 30 giugno 2024 di 195 punti base al 12,4% e aumenterà il tangible book value per azione di oltre il 10%.In concomitanza con il completamento della raccolta di capitale, KeyCorp intendedi titoli disponibili per la vendita con l'obiettivo di accelerare i tempi di redditività prevista, liquidità e miglioramenti del capitale e, in generale, aumentare la resilienza.