OPA Saras, adesioni oltre il 54,3%

Saras

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) obbligatoria totalitaria promossa su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, risulta che oggi 12 agosto 2024 sono state presentate 510.633 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 281.950.201, pari al 54,38% dell'offerta.L'offerta è iniziata il 12 luglio 2024 e2024, come prorogato.ricorda che le azioni ordinarie Saras acquistate sul mercato nei giorni 8 e 9 agosto 2024 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.