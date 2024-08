Timido aumento in Piazza Affari, Europa piatta senza spunti

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Banca Mediolanum

Interpump

Iveco

Brunello Cucinelli

Tinexta

Anima Holding

Credem

Technogym

Industrie De Nora

GVS

MFE B

Moltiply Group

(Teleborsa) -, grazie ai titoli finanziari, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in una seduta caratterizzata da volumi contenuti e pochi spunti a causa del periodo vacanziero.L'agenda macroeconomica è scarna. L'unica indicazione è arrivata dalla, dove a luglio i hanno registrato un incremento dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,3% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti.Nel weekend, la governatrice della Fedha affermato la persistenza di rischi al rialzo sull'inflazione USA e di elementi di forza nel mercato del lavoro, lasciando intendere la possibilità di opporsi a un taglio dei tassi a settembre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. Lieve aumento dell', che sale a 2.442,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,11%, a 77,69 dollari per barile. Gli investitori guarderanno anche ai nuovi report mensili dell'e dell', in uscita rispettivamente oggi e mercoledì.Invariato lo, che si posiziona a +144 punti base, con ilche si attesta al 3,66%.è stabile, riportando un moderato +0,12%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,35% a 31.892 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 34.000 punti.Guadagni frazionali per il(+0,28%); come pure, in moderato rialzo il(+0,31%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,42%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,19%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,11%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,08%.del FTSE MidCap,(+2,93%),(+2,21%),(+1,73%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,47%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.