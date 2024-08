Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude intorno alla parità la Borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. A pesare sul listino nipponico ha contribuito la notizia che ilnon si ricandiderà come capo del partito di governo.L'indice giapponesescambia con un +0,17%, mentre, al contrario, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,85%.In frazionale calo(-0,59%); in frazionale progresso(+0,62%).Poco sotto la parità(+0,07%); guadagni frazionali per(+0,42%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,07%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,43%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'è pari 0,82%, mentre il rendimento delscambia 2,16%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. -0,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -3,6%; preced. 3,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -3,2%).