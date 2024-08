INPS a Meeting Rimini per promuovere cultura previdenziale tra i giovani

(Teleborsa) -l’INPS sarà al, uno dei più significativi appuntamenti del “calendario” politico-istituzionale del Paese. La partecipazione - spiega l'Istituto in una nota - sarà articolata su più livelli. Innanzitutto èl’allestimento di un presidio informativo, realizzato con la collaborazione del personale della Direzione centrale Comunicazione e della Direzione regionale dell’Emilia-Romagna, nonché delle strutture territoriali.Il 21 agosto, alle ore 17.00, il presidente Gabriele Fava interverrà nel talkpromosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Parteciperanno all’evento Sabina Nuti (Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), S.E. Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia Accademia per la Vita) e Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione per la Sussidiarietà).Il giorno successivo, il 22 agosto, alle ore 16.00, il Presidente dell’INPS – insieme a(Direttore centrale Pensioni), a Gianluigi Raiss (dirigente dell’Area informatica) e Francesco Ricci (Direttore regionale Emilia-Romagna) – incontrerà i giornalisti per presentare le iniziative 2024-2025 sull’educazione previdenziale. Tra queste l'App CONTACI, uno strumento pensato appositamente per avvicinare le giovani generazioni al mondo della previdenza. Uno degli obiettivi fondamentali della presenza di INPS al Meeting è proprio quello di aumentare la consapevolezza in materia previdenziale, facendo conoscere meglio norme e strumenti an disposizione dei più giovani.L’App CONTACI "servirà proprio per far comprendere a questi ultimi il funzionamento del nostro sistema pensionistico, si tratta di uno strumento immaginato in particolare per la fascia di età