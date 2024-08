Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, sulla scia degli acquisti messi a segno da Wall Street, dopo la pubblicazione delle vendite al dettaglio, superiori alle aspettative, che hanno allontanato tra gli investitori i timori del rischio di recessione per l'economa americana. Il giorno prima, il dato sull'inflazione di luglio, leggermente inferiore alle previsioni, ha confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.ILsegna un rialzo del 3,46%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario,, rimane debole -0,15%.Balza in alto(+1,9%); sulla stessa tendenza.Buona la prestazione di(+1,01%).La giornata del 15 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,38%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,89%, mentre il rendimento delè pari 2,19%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -3,2%)01:50: Bilancia commerciale (preced. 224 Mld ¥)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,1 punti).