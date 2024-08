Mercati europei positivi, focus su dichiarazioni Fed

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Cresce l'attesa degli investitori per l'intervento del presidente della Feda Jackson Hole, quando gli investitori cercheranno di individuare eventuali segnali sul taglio dei tassi a settembre e sulla velocità dell'allentamento monetario della banca centrale statunitense, i cui tassi sono al massimo in 23 anni.Nel fine settimana, il presidente della Fed di Chicago ha detto in un'intervista a CBS che un mancato taglio dei tassi il mese prossimo potrebbe danneggiare il mercato del lavoro, mentre la presidente della Fed di San Franciscoha affermato in un'intervista al Financial Times che è giunto il momento di prendere in considerazione un adeguamento dei costi del denaro. Oggi il presidente della Fed di Minneapolis ha detto in un'intervista al Wall Street Journal è appropriato il dibattito sul potenziale taglio dei tassi a settembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,104. Lieve calo dell', che scende a 2.492,1 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 76,04 dollari per barile, con un calo dello 0,80%.Invariato lo, che si posiziona a +139 punti base, con ilche si attesta al 3,60%.avanza dello 0,23%, poco mosso, che mostra un -0,05%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,38%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.238 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.383 punti. In frazionale progresso il(+0,36%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,36%).di Piazza Affari,avanza del 3,74%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,89%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,74%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,29%.del FTSE MidCap,(+2,66%),(+1,94%),(+1,59%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.