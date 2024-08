Wall Street cauta dopo il rally. Attesa per verbali Fed e Powell

Tesla

(Teleborsa) -, dopo che ieri l'S&P500 ha registrato la striscia di rialzi più lunga da novembre, avvicinandosi ai massimi storici. Gli investitori attendono le, come i verbali della Fed (mercoledì) e il discorso del presidente della Fed Jerome Powell e Jackson Hole (venerdì) per avere indicazioni sul percorso di allentamento monetario che dovrebbe partire a settembre.Gli operatori attualmente vedono unadel 74% che la Fed tagli i tassi di interesse di, rispetto a una divisione quasi equa tra un taglio di 50 e 25 bps visto una settimana fa, secondo il CME FedWatch Tool.Intanto, la banca centrale svedese () ha ridotto i tassi di interesse di un quarto di punto al 3,5%, centrando le attese, e ha segnalato altri due-tre tagli entro la fine dell'anno. Stamattina la banca centrale cinese ha deciso di non intervenire sul tasso LPR (Loan Prime Rate).Oggi l'agenda macroeconomica è priva di indicazioni. Ieri ildi luglio ha mostrato un calo più marcato del previsto (-0,6% contro -0,3%), suggerendo un rallentamento economico temporaneo negli Stati Uniti.Tra i singoli titoli,su, dopo che l'Unione europea ha detto che prevede di introdurre un'ulteriore tariffa del 9% sulle Tesla importate dalla Cina.Tra leuscite prima della campanella,ha abbassato la sua guidance per l'intero anno dopo un secondo trimestre in calo eha migliorato la sua guidance dopo un primo trimestre in crescita.Tra gli altriha sospeso i test di volo del suo jetliner 777X,ha annunciato che acquisirà V-Wave in un'operazione fino a 1,1 miliardi di dollari.Guardando aidella Borsa americana, ilsta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.608 punti. Sulla parità il(-0,01%); sulla stessa linea, senza direzione l'(0%).