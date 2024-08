NHOA, la taiwanese TCC alza il prezzo dell'OPA a 1,25 euro per azione

NHOA

(Teleborsa) - Il gruppo taiwanese TCC Group Holdings ha(dai precedenti 1,10 euro)su(già Engie EPS), società quotata su Euronext Paris e attiva nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica veicoli elettrici, che ha come obiettivo ilL'annuncio segue leespresse sull'equità del prezzo da parte del comitato ad hoc del board di NHOA , che aveva chiesto al board di TCC esprimersi in merito.L'aumento del prezzo di 1,25 euro per azione NHOA rappresenta undel 114% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni al 12 giugno 2024 prima dell'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto (OPA), nonché premi rispettivamente del 114%, 94% e 82% rispetto ai prezzi medi ponderati per volume nei 60, 120 e 180 giorni di negoziazione precedenti.Di conseguenza, entro metà settembre 2024 verrà depositata presso l'AMF una bozza aggiornata del documento di offerta. Ladell'offerta pubblica di acquisto verràLe azioni di NHOAsu Euronext Paris.