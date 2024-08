Asia si muove fra alti e bassi. Positiva la Borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si muovono fra denaro e lettera, in risposta alladopo la pubblicazione delle.I verbali hanno confermato l'eventualità di un taglio dei tassi a settembre, ma laha indotto un certo pessimismo sulle condizioni del mercato, alimentando nuovi timori di recessione.Bene lache riporta una variazione pari a +0,45% sul, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, mentreha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Poco sopra la parità(+0,49%); pressoché invariato(+0,04%).In moderato rialzo(+0,21%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,35%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento dell'scambia 0,87%, mentre il rendimento per ilè pari 2,15%.