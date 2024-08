Asia tentenna in scia indicazioni BoJ e in attesa discorso Powell

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che attendono il discorso del Presidente della Fed Powell oggi pomeriggio, mentre Tokyo si è mossa fra alti e bassi, scontando i dati in chiaroscuro sull'inflazione e la testimonianza del governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, che ha anticipato altri possibili rialzi dei tassi., l'indiceal momento sale dello 0,44%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,04%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo(-0,33%); consolida i livelli della vigilia(-0,03%).Sulla parità(+0,07%); come pure, senza direzione(-0,18%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%.Il rendimento dell'è pari 0,9%, mentre il rendimento delscambia 2,16%.