Piazza Affari svetta in un'Europa positiva con fiducia in taglio tassi

(Teleborsa) -, vicine ai massimi di giornata, dopo che il presidente della Federal Reserve,, ha consolidato le aspettative che la banca centrale statunitense taglierà i tassi di interesse il mese prossimo. "È. La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi", ha detto al simposio di Jackson Hole.Powell si è detto "per tornare al 2 percento" e ha sottolineato che "il raffreddamento delle condizioni del mercato del lavoro è inequivocabile".I listini azionari del Vecchio Continente stavano comunque già beneficiando delgrazie alla frenata della crescita dei salari e dopo i segnali favorevoli emersi dai verbali dall'ultima riunione del Consiglio direttivo.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,71%. L', in aumento (+1,28%), raggiunge 2.516,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,41%.Scende lo, attestandosi a +136 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,56%.buona performance per, che cresce dello 0,76%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,70%., ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,02%, a 33.650 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,04% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 35.836 punti. Sale il(+1,23%); con analoga direzione, positivo il(+1,2%).Ildel 23/08/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,57 miliardi di euro, con una variazione dello 0,07%, rispetto ai precedenti 1,57 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,61%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,62%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,58%. In luce, con un ampio progresso dell'1,56%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,23%),(+3,12%),(+3,07%) e(+3,05%).