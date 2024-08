Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude debole la borsa di, insieme al resto delle altre piazze asiatiche che termineranno più tardi le rispettive sedute, sulla scia del calo registrato a Wall Street, dopo i risultati di Nvidia, superiori alle previsioni degli analisti tuttavia delusi dall'outlook che si aspettavano più brillante.L'indice giapponesechiude la seduta con un calo dello 0,20%, mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dell'1,18%.Sui livelli della vigilia(-0,05%); in ribasso(-0,95%).Consolida i livelli della vigilia(+0,2%); poco sotto la parità(-0,38%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,9%, mentre il rendimento deltratta 2,17%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,7%; preced. -4,2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,7%).