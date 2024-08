Banca d'Italia, aggiornato il piano strategico: spazio anche a Euro Digitale e transizione energetica

(Teleborsa) - Ci sono anche gli obiettivi didell'tra le priorità inserite dallanel suo aggiornamento di metà ciclo delche comprende cinque obiettivi, articolati a loro volta in diciassette piani di azione. Spazio anche per i temi dell'. Nel dettaglio, l'istituto agirà per un sistema finanziario stabile e sicuro, si impegnerà per l'innovazione economica e finanziaria nel Paese e in Europa, per la tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari e il dialogo con l'esterno. Nel piano è incluso anche l'impegno della banca per la sfida insita nellae per una banca inclusiva, efficiente e capace di innovare.La Banca d'Italia punta quindi alla costituzione dell'unità Euro digitale e conta di "partecipare in prima linea ai lavori in ambitosulla possibile introduzione dell'euro digitale, anche promuovendo leofferte dalla stessa"."La Banca d'Italia continua a lavorare per rafforzare il sistema finanziario, per accrescerne la capacità di affrontare iche possono emergere dalla transizione digitale, in una fase dominata dall'. Nell'esercizio delle nostre funzioni, operiamo per promuovere la transizione energetica e ambientale, ponendo le condizioni per ladei processi aziendali e dei servizi resi alla collettività. Siamo convinti della necessità di valorizzare il ruolo della Banca sul territorio e di dover riservare particolare attenzione allo sviluppo del nostro capitale più importante: le persone, le loro competenze e conoscenze e la loro dedizione al lavoro". Così il Governatore della Banca d'Italia,, nell'introduzione al documento di 33 pagine.di questo cambiamento sono rappresentati dalla costituzione dell'Unità Euro digitale e dall'approfondimento delle tecniche di intelligenza artificiale generativa – ha aggiunto –. Sfide, queste ultime, che richiedono professionalità, impegno e determinazione, ma anche una riflessione critica, soprattutto sui"."Ledelineate nel Piano – ha proseguito Panetta – ispirano una cultura organizzativa che mira a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare la collaborazione, l'apprendimento continuo e l'assunzione consapevole dei rischi. È fondamentale che l'intera compagine aziendale sia motivata a contribuire attivamente con le idee e con l'impegno a conseguire gli ambiziosi obiettivi del Piano strategico".