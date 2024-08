Iren, Tiziana Merlino si dimette da consigliere di amministrazione

Iren

(Teleborsa) -ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di, con decorrenza 1° settembre 2024, "per motivi strettamente personali".Lo rende noto Iren, con un comunicato, in cui fa sapere che Merlino era, e ricopriva altresì la carica di"Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Merlino non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà prossimamente alla sua sostituzione", conclude la nota.