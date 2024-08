Tokyo chiude positiva con il resto dell'Asia

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, grazie ai segnali diofferti ieri dae dal settoreResta una certain vista dell'uscita dei dati del, che darà una indicazione più precisa sui movimenti dell'inflazione, offrendo spunti sulle prossime mosse della Fed.mostra un buon guadagno, con ilche mette a segno un +0,51%; si muove con il vento in poppa, che arriva al +3,32%.Su di giri(+1,91%); ben impostata(+0,75%).Leggermente positiva(+0,26%); in frazionale progresso(+0,49%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,9%, mentre il rendimento deltratta 2,18%.