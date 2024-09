Giornata cauta per i Listini europei orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, orfani oggi della guida di Wall Street, rimasta chiusa per festività. Day. Nel frattempo, cresce l'attesa per le indicazioni provenienti dai dati macroeconomici in calendario durante la settimana. L'appuntamento clou è atteso a fine ottava, venerdì 6 settembre, con i dati sul mercato del lavoro americano, dai quali gli investitori cercheranno di capire le prossime mosse della Fed. Prima ancora, l'attenzione sarà catturata dagli indici PMI: in attesa di conoscere domani quelli statunitensi, il PMI manifatturiero dell'Eurozona ha confermato segnali recessivi. Deludente anche il PMI cinese, che ha zavorrato le borse asiatiche.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.500,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,70%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%, poco mosso, che mostra un -0,15%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,20%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.321 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,23%, chiudendo a 36.503 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 2/09/2024 è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in calo di 1.369 milioni di euro, rispetto ai 3,07 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,32 miliardi di azioni, rispetto ai 0,51 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+1,44%),(+1,15%),(+0,62%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,47%.di Milano,(+2,54%),(+0,56%),(+0,55%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -15,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,5 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 45,6 punti; preced. 45,6 punti)10:00: PIL, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,7%)10:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%).