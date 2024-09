Next Geosolutions Europe nomina Jurgen Beerens Business Development Director

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -, tra le società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica cheper ricoprire il ruolo strategico diNextGeo ha scelto di intraprendere la collaborazione con Jurgen Beerens con l’obiettivo didi business negli ambiti dell'energia eolica offshore e delle energie rinnovabili.Nel 1991 Jurgen Beerens ha mosso i primi passi comenel settore delle costruzioni marine e nel corso degli anni, viaggiando per il mondo, ha preso parte ad un’ampia varietà di progetti offshore e costieri, occupandosi della raccolta e gestione di dati idrografici, geofisici e geotecnici. Successivamente ha ricoperto ruoli distrategico. Nel 2005 per la società olandese, specializzata in idrografia e geofisica marina, è stato Commercial Director dal 2005 al 2022 e dal 2022 al 2024 Director Strategy Business Development.Grazie alla nomina e all’inserimento nel team di un professionista di lungo corso come Jurgen Beerens,e parallelamente la volontà di essere tra i protagonisti della transizione energetica in corso, focalizzando la propria attenzione verso ambiziose e sfidanti opportunità di business.