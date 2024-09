Borse europee in rosso. Milano è la peggiore con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che chiude le contrattazioni in ribasso,, che si sono appesantiti dopo l'ed i deludenti dati dell'. La cautela si impone anche in vista della pubblicazione delvenerdì.A penalizzare Milano ha contribuito anche l, che è stato penalizzato da realizzi e dall'attesa di un taglio dei tassi da parte della BCE.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Lieve calo dell', che scende a 2.487,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,71 dollari per barile, con un ribasso del 4,52%.Torna a salire lo, attestandosi a +142 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,67%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,97%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,78%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,93%., che accusa una flessione dell'1,33% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 36.007 punti. Pesante il(-1,59%); con analoga direzione, depresso il(-1,6%).di Milano, troviamo(+2,84%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,07%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,59%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,51%.Da solo nellasi posiziona su un buon +1,36%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,70%.In perdita, che scende del 5,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,64 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,38%.