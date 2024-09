Tokyo in pesante ribasso. Asia minata da crollo tech

Nikkei 225

(Teleborsa) -, in particolar modo del Nasdaq. A penalizzare i mercato asiatici hanno contribuito ledi una possibile, riproposte da alcuni dati macro deludenti usciti ieri pomeriggio sullo stato del settore manifatturiero.Lacontinua a penalizzare il, che era quello che aveva brillato di più.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo del 4,44%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata lunedì scorso; sulla stessa lineache scambia sotto i livelli della vigilia.Variazioni negative per(-1,29%); giù il mercato di(-3,13%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,54%; in netto peggioramento(-2,13%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,14%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,89%, mentre il rendimento delè pari 2,15%.03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%).