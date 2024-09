Borse asiatiche caute in attesa dati USA. Limita le perdite Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) -dopo il sell-off che ha investito i mercati il giorno precedente, ma la prudenza ancora si impone in vista dei dati sul mercato del lavoro USA in uscita domani. Frattanto, il quadro dipinto daldella Fed rafforza l'attesa di un taglio robusto deisin dalla prossima riunione., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,97%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,23%.Poco sotto la parità(-0,49%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%.Pressoché invariato(-0,13%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(+0,2%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,11%.