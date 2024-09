Iren, Gianluca Bufo cooptato in CdA e nominato AD

Iren

(Teleborsa) - Il CdA di, multiservizi quotata su Euronext Milan, hae lo ha. La nomina segue l'indicazione formale che il Comitato di Sindacato dei Soci Pubblici di Iren - composto da Marco Bucci, Sindaco di Genova, Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia - ha formulato ad agosto . La vicenda trae origine dall'inchiesta di Genova per corruzione che ha portato all'allontanamento dell'ex AD Paolo Signorini.Gianluca Bufo, già dirigente della società, si qualifica comee, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni della società."È con entusiasmo e orgoglio che accolgo la nomina ad Amministratore Delegato di Iren - ha dichiarato Gianluca Bufo -che mi ha consentito di apprezzare le grandi qualità delle donne e degli uomini che vi lavorano nonché il significativo potenziale di crescita e sviluppo che questa azienda possiede. Il mio obiettivo è di lavorare in maniera compatta non solo con il management Iren e con il Consiglio di Amministrazione ma idealmente con tutte le 11mila persone che oggi fanno parte dell'azienda: a spingerci saranno il forte senso di appartenenza e lo spirito di squadra, ma soprattutto la visione prospettica che abbiamo per il nostro Gruppo concretizzata negli obiettivi del nostro Piano Industriale, sulla quale abbiamo costruito negli anni un percorso di crescita sostenibile"."Negli ultimi anni, le donne e gli uomini di Iren hanno dato grande prova di professionalità e managerialità – ha dichiaratodel Gruppo - ci siamo, la mancanza della figura dell'Amministratore delegato, dimostrando con i fatti che la strategia delineata per i business del Gruppo è efficace e che il management team è coeso e guidato dagli sfidanti obiettivi che ci siamo posti. La scelta di un manager quale Gianluca Bufo, sulla scorta di una strategia di valorizzazione di professionisti interni che ha portato anche Giovanni Gazza nel ruolo di CFO, ci permetterà di correre ancora più veloce verso il raggiungimento dei target di Piano, grazie alla sua vasta conoscenza della "macchina" Iren e dei nostri territori di riferimento".Il CdA ha provveduto allae dei poteri tra gli Amministratori esecutivi, che ritorna in linea con quello precedente al 7 maggio 2024.All'neo-nominato sono attribuite le deleghe per le Business Unit Ambiente, Energia, Mercato e Reti nonché quelle per le Direzioni: Amministrazione, Finanza ordinaria e Controllo, Affari Legali, Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Tecnologie e Servizi Informativi, Energy Management e Risk Management. Alsono confermate le deleghe per le Direzioni: Comunicazione e Relazioni Esterne, Internazionalizzazione, Public Affairs e Progetti Strategici, Affari Regolatori, Innovazione, Finanza e Investor relations, Segreteria Societaria e M&A. Alsono confermate le deleghe per le Direzioni: Affari Societari, Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali, Internal Audit e Compliance, Personale e Organizzazione.