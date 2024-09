Seduta contrastata in Asia, che non aggancia i rialzi di New York

Tokyo

(Teleborsa) -, che non replicano la seduta brillante di Wall Street, dove gli investitori attendono i prossimi dati sull'inflazione per ulteriori spunti sui tagli dei tassi di interesse.Sul fronte macroeconomico, la ha mostrato un surplus di 91,02 miliardi di dollari ad agosto, grazie al fatto che le esportazioni sono cresciute dell'8,7% anno su anno, più delle aspettative per una crescita del 6,5% e in accelerazione rispetto all'aumento del 7% registrato a luglio.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,16%; sulla stessa linea, in lieve calo, che scende dello 0,51%, mentresale dello 0,18%.In moderato rialzo(+0,28%); in frazionale calo(-0,25%). Poco sopra la parità(+0,21%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,38%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,9%, mentre il rendimento per ilè pari 2,14%.