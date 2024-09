Borse UE in rialzo. Attesa per l'inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Tra gli investitori c'è attesa per il dato sull'inflazione americana, in arrivo nelle prossime ore, vista in frenata dal 2,9 al 2,6% ad agosto.Nel frattempo, cresce l'attesa per per le decisioni di politica monetaria della BCE che nella riunione di domani dovrebbe varare un nuovo taglio dei tassi di interesse. La prossima settimana sarà la volta della Fed, con gli investitori che propendono per una sforbiciata di 50 punti base del costo del denaro.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.523,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+2,26%), raggiunge 67,24 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 33.269 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 35.365 punti.di Milano, troviamo(+2,06%),(+2,04%),(+1,92%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,00%),(+2,71%),(+2,46%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tra ledi maggior peso:08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,2%; preced. -1,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 900K barili; preced. -6,87 Mln barili)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%).