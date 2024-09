Mercati europei positivi alla vigilia della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre è iniziato il conto alla rovescia per la riunione di domani della BCE che dovrebbe varare un nuovo taglio dei tassi. La prossima settimana sarà la volta della Fed, con gli investitori che propendono per una sforbiciata di 50 punti base.C'è attesa anche per il dato sull'indice dei prezzi al consumo, di agosto, negli Stati Uniti, in pubblicazione oggi, vista in frenata dal 2,9 al 2,6% ad agosto.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,42%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,61 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.440 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,31%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,31%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,03%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,66% dopo aver annunciato l' acquisto del 9% di Commerzbank Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,74%),(+2,63%),(+2,59%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,2%; preced. -1,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,87 Mln barili)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%).