RemTech Expo 2024: innovazione e sostenibilità per il futuro dell'ambiente

(Teleborsa) - Inizia, per, la, un evento emerito per il secondo anno consecutivo, con la, un riconoscimento che viene attribuito dal Capo dello Stato a iniziative ritenute di particolare interesse culturale e scientifico. Hub tecnologico ambientale, RemTech saràsulle policy dell’agenda politica nazionale ed internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio.A darne annuncio, in conferenza stampa questa mattina nella sala Nassirya del Senato, il consigliere delegato di Ferrara Expo e General Manager RemTech Expo, il senatore e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega al coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici,, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti,il delegato della rete delle Professioni tecniche italiane nonché presidente del consiglio nazionale dei geologi,, il Capo gabinetto del Ministro dell’Ambiente,, presidente di Ferrara Expo,L'appuntamento si caratterizza per essere non solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, ma di incontro di unache opera in forma permanente e in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno la straordinaria opportunità di confrontarsi in maniera costruttiva ed efficace, sviluppando pensieri e progettualità a supporto del Paese, dell'Europa e del Pianeta tutto. Al RemTechExpo2024 sarà infatti presentata l’ultima relazione del commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive, sullo stato attuale in cui versa l’Italia a causa di una procedura d’infrazione nei confronti dell’UE dal 2014. Oggi va evidenziato lo straordinario lavoro della struttura commissariale, che ha quasi azzerato l’infrazione passando dagli oltre 85.2 milioni annui che l’Italia versava nelle casse dell’UE, ai 5.2 milioni annui.Tanti, trasversali ed attuali i temi che caratterizzeranno RemTechExpo2024, intorno ai quali si svilupperanno l’area narrativa ed espositiva e il ricco programma di appuntamenti e conferenze: Stati Generali del Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo sostenibile dei territori per la Transizione Giusta; Stati Generali del Mondo del lavoro; Smart Ports, Le Autorità di Sistema portuale quali Hub di Innovazione; Progettazione e Gestione delle Infrastrutture in aree esposte a rischi naturali; Stati Generali del pronto intervento, della manutenzione e del monitoraggio; Disegno di Legge sul Codice della Ricostruzione; Le esperienze dei Commissari di Governo, evento a cura di Sogesid; La tutela della risorsa acquifera sotterranea, evento a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi; Gestione della risorsa idrica ai fini delle filiere produttive, a cura di ANBI inoltre Stati Generali delle Discariche; Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica e Stati Generali del Monitoraggio della Terra dallo Spazio, prima edizione, in collaborazione con Thales Alenia Space, società del gruppo Leonardo e, per il primo anno, Stati Generali delle Miniere.RemTech Expo è occasione unica di dibattito sui grandi temi del futuro. Unsu argomenti focali quali risanamento, rigenerazione e multitransizione per lo sviluppo del terzo millennio, che verranno ampiamente dibattuti nel corso della tre giorni. Un evento emerito per il secondo anno, con la medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento prezioso per tutta la nostra comunità, impegnata quotidianamentedi un supporto fattivo al Paese e all'Europa sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile. Un evento che affonda le Sue radici nella conoscenza e nella collaborazione permanente pubblico-privata e che si moltiplica segnando oggi un incremento importante in termini di imprese coinvolte e Paesi presenti e rappresentando un punto di riferimento imprescindibile di riflessione e azione. Una comunità, qualificata ed ampia, formata da enti governativi, pubblica amministrazione, organi di controllo, associazioni, società private, start up, università, centri ricerca, professionisti, in grado di sviluppare idee e proposte nell'ambito dei momenti di confronto e di un'intensa attività di networking, sessioni congressuali, gruppi di lavoro, corsi di aggiornamento, laboratori e serate culturali che caratterizzeranno questa nuova ed innovativa edizione.: "Ogni anno la comunità di RemTech Expo si ritrova a Ferrara con l’obiettivo divolta a rafforzare i pilastri della conoscenza a supporto del Paese". Lo dice il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli che aggiunge: "RemTech Expo rappresenta quindi una importanteper il futuro del nostro ambiente, offrendo spazio a discussioni su normative recenti, innovazioni tecnologiche e metodologie avanzate per la gestione sostenibile del territorio". In questo contesto , per quanto concerne, dal 2022 sono state istruite e approvate 13 deliberazioni da parte del Comitato, articolate in interventi di tutela della salute e della promozione delle politiche urbane, di tutela del territorio e delle attività green, e di sostegno alle attività produttive. Le risorse complessivamente assegnate con le citate delibere CIPESS ammontano a 10.960 milioni di euro. Tema centrale dei tre giorni a Ferrara, come sottolinea il sottosegretario, è quello della, ma parlare di transizione, spiega, "significa lavorare sul medio-lungo periodo per arrivare a essere meno dipendenti dalle fonti fossili e nello stesso tempo garantirsi l’energia necessaria per lo sviluppo. E per accelerare e consolidare questo processo trasformativo degli investimenti pubblici e di quelli privati, risultano cruciali le interazioni tra governo centrale e governi locali, tra autorità di regolazione e soggetti regolati, tra pubblico e privato che collaborano insieme per conciliare le esigenze particolari in un quadro complessivo di sostenibilità.: Remtech è un evento di grande rilevanza, con un'importantanza ormai consolidata per tutti gli operatori del settore.sono elementi essenziali per costruire una transazione giusta, capace di creare valore per i cittadini e i territori. Come Mase, mettiamo al centro delle nostre attività progetti e normative che riguardano economia circolare anche con la definizione deiin numerosi settori e con la valorizzazione sul mercato dei prodotti italiani con migliori prestazioni ambientali. Siamo fortemente impegnati su dissesto idrogeologico, difesa del suolo e della tutela della risorsa idrica, bonifica dei siti inquinati. Grazie a Remtech si aprono opportunità di confronto tra esperti della pubblica amministrazione e imprese private. Da qui nascono idee e progetti per un modello di transizione energetica e ambientale capace di valorizzare il nostro Paese.Fino a oggi l'ambiente, le infrastrutture e l'edificazione sono stati messi come elementi in contrasto mentre. Noi vogliamo far capire come si possa fare sviluppo considerando che, evolve con l'uomo e soddisfa le nostre esigenze. L'ambientalismo puramente ideologico è un limite, serve invece un approccio ambientale concreto che segua lo sviluppo industriale e la competitività del Paese. RemTech Expo è un evento che si rivolge alle aziende del settore e a tutti quei cittadini che cercano la giusta mediazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente senza danneggiare l'economia.: RemTech Expo, come ogni anno, si conferma un appuntamento importante per i professionisti tecnici, offrendo una straordinaria occasione di confronto internazionale sui temi cruciali per lo sviluppo sostenibile. In qualità di rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche e del Consiglio Nazionale dei Geologi, confermo il massimo impegno per favorire la condivisione delle conoscenze nel corso di tale occasione. Questo supporto è dimostrato dalla, che interverranno come relatori nelle varie sessioni dell’evento, incentrate su variegati temi, quali: le. Quella di RemTech è una comunità tecnico-scientifica di rilievo e, noi, siamo orgogliosi di farne parte, in virtù dell’impegno che, in questi anni, abbiamo profuso non solo dal punto di vista meramente tecnico, ma anche mediante proposte normative presentate alle autorità e ai decisori politici.: La fiera di Ferrara ha visto nascere e crescere Remtech ed oggi che l’evento diventa maggiorenne guarda con orgoglio la vigorosa crescita degli ultimi anni. L’ne decreta il successo nel tempo e apre a nuove possibilità di trattazione dei continui sviluppi che presentano i temi legati al risanamento, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dei territori, offrendo un'ampia panoramica sulle sfide e le soluzioni in ambito ambientale. Questo risultato è dovuto sicuramente all’, sia a livello organizzativo che progettuale, ma anche e soprattutto all’attività che hanno svolto tutti i professionisti, le aziende pubbliche e private, i media partner e i rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato attivamente in questi anni alimentando una comunità che lavora ed opera tutto l’anno e che nei tre giorni dell’evento, tramite il confronto diretto e lo scambio di esperienze e competenze genera un'ampia piattaforma di condivisione e cooperazione sulle politiche ambientali nazionali e internazionali. Remtech è un evento cheche in questi anni sta investendo molte energie nella promozione delle sue eccellenze. Questo appuntamento la pone da anni come punto di riferimento internazionale in Italia su temi che oggi hanno un’importanza straordinaria per il nostro futuro e quello delle prossime generazioni.