Sanlorenzo, acquistate azioni proprie per oltre 2,88 milioni di euro

Sanlorenzo

Azienda leader nel settore della nautica di lusso

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra il 9 e il 13 settembre 2024, hacomplessivamenteal prezzo medio di 33,72 euro per azione, per uncomplessivo diA seguito delle operazioni finora effettuate, al 13 settembre Sanlorenzo detiene 251.964 azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per l', che mette a segno un modesto profit a +1,18%.