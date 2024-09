Seduta mista in Asia, bene Hong Kong con la tecnologia

Tokyo

(Teleborsa) -, che non aggancia i rialzi di Wall Street mentre l'attenzione si rivolge al primo potenziale taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve in oltre quattro anni.Spicca la performance positiva del listino digrazie ai rialzi del settore tech. A migliorare il sentiment della piazza anche la notizia che il gigante cinese degli elettrodomesticiha raccolto 4 miliardi di dollari nella sua, venendo valutata al massimo della fascia in un'offerta allargata rispetto agli annunci iniziali.Problemi alla Borsa di, conche hanno bloccato il sito web del mercato, secondo quanto riportano media locali. Alle 15:00 ora di Taiwan, la Borsa ha affermato che "un gran numero di IP stranieri ha lanciato query non valide" sulla sua rete, causando "un servizio instabile per un breve periodo di tempo". Gli scambi sono coninuati "senza alcun impatto".Prevale la debolezza a, con ilche termina la seduta con un calo dello 0,68%; sulla stessa linea, in calo, che continua la giornata con un -0,41%. Giù anche, che mostra un -0,18%.Sale(+0,99%); consolida i livelli della vigilia(+0,17%). Piatta(-0,05%), in moderato rialzo(+0,38%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,59%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,85%, mentre il rendimento delscambia 2,1%.