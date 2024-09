Borse asiatiche miste, soffre Tokyo con rafforzamento dello yen

Tokyo

(Teleborsa) -, dove i listini dellae dellarestanoSpicca il ribasso di Tokyo a causa della, che ha raggiunto il suo livello più forte da luglio 2023 (pesando sui settori orientati all'esportazione). La valuta giapponese è stata sostenuta dalle aspettative che la BoJ adotterà un atteggiamento hawkish nella sua riunione di questa settimana, anche se si prevede che la banca centrale manterrà invariati i tassi di interesse.Negativa, con ilche termina la seduta con un calo dell'1,03%. Balza in alto(+1,51%). Pressoché invariato(+0,07%). Guadagni frazionali per(+0,3%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,83%, mentre il rendimento delscambia 2,1%.