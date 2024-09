Rialzo controllato per le Borse europee in attesa delle banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori attendono la conclusione dellein agenda nei prossimi giorni, tra cui Fed, BoE e BoJ oltre che alcuni istituti dei Paesi emergenti. Il focus è senz'altro sulla riunione del FOMC, che dovrà decidere sull'entità della riduzione del tasso d'intesse (25 o 50 punti base).Sul fronte macroeconomico, ina luglio l'indice sull'attività del terziario è stato di 1,4% m/m, in aumento rispetto al dato precedente di -1,2% m/m e al consenso di 0,9% m/m. Oggi l'attenzione è rivolta in(indice ZEW di settembre) e(saranno rese note, riferite ad agosto, sia le vendite al dettaglio che la produzione industriale).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,114. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.582,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,13%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,39%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%.continua la seduta con un guadagno suldello 0,62%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 35.894 punti. In moderato rialzo il(+0,2%); come pure, leggermente positivo il(+0,37%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,11%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,94%. In luce, con un ampio progresso dell'1,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,24%),(+1,40%),(+1,33%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.