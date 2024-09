Cube Labs svincola azioni proprie da lock up per reperire nuove risorse

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha ottenuto il consenso da parte di MIT SIM (in qualità di Euronext Growth Advisor) e di EnVent Capital Markets (in qualità di Global Coordinator) per procedere allosottoscritto il 7 marzo 2023 in relazione alle solein portafoglio. Tale richiesta riguarda le 56.250 azioni possedute precedentemente alla quotazione e rappresentanti lo 0,31% del capitale sociale alla data odierna.La richiesta di svincolo èdelle azioni al fine di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della società, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale. L'operazione verrà eseguita sul mercato.