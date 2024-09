Delta espande il network in Italia nell'estate 2025

(Teleborsa) -annuncia una significativa espansione del proprio network per l'Italia nell'estate 2025, cone un aumento delle frequenze su altre tratte. Tra. Inoltre, Delta incrementerà a tre i voli giornalieri da Roma ad Atlanta nella stagione di punta. Complessivamente,, con una crescita della capacità superiore al 10% rispetto all'anno precedente."Nel 2025 l'Italia registrerà per Delta ladi qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito", ha dichiarato, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. Saranno offerte nuove rotte da diverse città italiane, tra cui Milano-Boston e Napoli-Atlanta, e verrà inaugurato un volo diretto tra la Sicilia e New York.Delta collaborerà con i suoi partner diper operare tutti i voli dall'Italia. Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri potranno proseguire con coincidenze verso oltre 250 destinazioni in tutto il Nord America.La compagniagrazie a nuovi aerei come gli A330-900 e A350-900, che offrono cabine Delta One suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin, oltre al Wi-Fi gratuito. Delta ha anche introdotto le nuove lounge Delta One negli aeroporti di New York JFK, Los Angeles, Boston e Seattle.I voli per l'estate 2025 sarannosul sito delta e presso le agenzie di viaggio.