OPA Alkemy, adesioni al 31,9%

Alkemy

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, risulta che oggi 20 settembre 2024 sono state presentate 127.718 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.816.966, pari alL'offerta è iniziata il 19 agosto 2024 e2024, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Alkemy acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 settembre 2024 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.