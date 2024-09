Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

Unipol

Terna

Banca Popolare di Sondrio

Brunello Cucinelli

Stellantis

Moncler

Iveco

Alerion Clean Power

Sanlorenzo

Ariston Holding

ENAV

OVS

MFE B

Lottomatica

MFE A

(Teleborsa) -, in avvio di seduta, dopo i forti rialzi della vigilia sulla scia dell'ottimismo per il maxi taglio deciso dalla. Stamane, intanto, laha annunciato tassi fermi e altrettanto ha fatto laSul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,75%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,18% e continua a trattare a 71,03 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%, e poco mosso, che mostra un -0,16%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.978 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.136 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,75%),(+0,68%),(+0,63%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Tra i(+1,32%),(+1,13%),(+0,93%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,03%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,67%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,36%.Tra i dati01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -1%; preced. -0,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%).