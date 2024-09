Auto, Urso: ci sono già condizioni per attivare clausola di revisione regolamento Ue su emissioni

(Teleborsa) - Secondo il ministro delle Imprese e Made in Italy,, esiste già oggi "materiale sufficiente per disporre di attivare la" del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. La posizione dell'Italia è stata illustrata dal ministro nel suo intervento al Consiglio competitività a Bruxelles. Secondo Urso bisogna "accelerare" il percorso verso questa tappa chiave, ma tecnicamente questo non significa "anticiparlo", perché appunto vi sono già abbastanza elementi per invocare la clausola di revisione. Ilè cruciale per l'industria europea e ora "sta vivendo una, per motivi esogeni ed endogeni", ha sottolineato."Accogliamo molto positivamente il report del presidente, che dà una sveglia all'Europa e Indica la strada che dobbiamo percorrere in fretta per recuperare il gap di competitività che si accresce ogni giorno di più, sia rispetto alla Cina sia rispetto agli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro chiedendo quindi che il report "non resti lettera morta" ma che "trovi immediate risposte da parte della nostra Unione europea. E per questo ci aspettiamo che la nuova Commissione europea ne tenga conto nel programma di lavoro per il 2025".Parlando dell'auto, Urso ha affermato che il rischio concreto che corre il settore è la scomparsa di interie la distruzione di numerosi. "Se non interveniamo subito tra qualche mese troveremo qua fuori gli operai dell'Industria europea, così come abbiamo trovato qualche mese fa gli agricoltori europei. "È necessario, come dice Draghi, affrontare la tematica senza paraocchi, senza ideologia, ma con una visione di, altrimenti l'Europa non regge la sfida".Urso ha quindi chiesto alla Commissione, "come prevede il regolamento sulledei, la rapida redazione dei due rapporti di valutazione. Vi è già materiale sufficiente per disporre di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 15 – ha affermato nel suo intervento durante i lavori –. Noi chiediamo che sia anticipata. Non entro oggi nei dettagli delle proposte che noi pensiamo di riassumere in un apposito 'non paper' che poi ovviamente presenteremo ai nostri partner e quindi alla Commissione".Urso ha sostenuto l'introduzione di un "". Quanto allo stop ai motori endotermici nel 2035, Urso ha spiegato che l'Italia considera questo termine raggiungibile solo se si realizzano tre condizioni fondamentali: istituire un fondo di sostegno per l'intera filiera e per i consumatori che acquistano vetture elettriche prodotte in Europa; adottare un approccio che favorisca la neutralità tecnologica, riconoscendo un ruolo importante ai biofuels, agli e-fuels e all'idrogeno; definire una strategia per garantire l'autonomia europea nella produzione di batterie, utilizzando materie prime critiche estratte e lavorate nel continente. "In coerenza con il report Draghi, Urso ha inoltre proposto la creazione di un "" a supporto di tutti i settori coinvolti nelle transizioni in atto. In questo contesto, l'Italia chiederà una semplificazione degli(grandi progetti di interesse comune nell'ambito della ricerca) e la creazione di un nuovo strumento di politica industriale pensato per rispondere alle esigenze delle PMI.