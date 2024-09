Nocivelli ABP, utile annuale stabile a 10,7 milioni. Dividendo di 0,06 euro

ABP Nocivelli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha chiuso l'conpari a 71,1 milioni di euro (73,9 milioni al 30 giugno 2023). I fattori che hanno portato alla leggera flessione dei ricavi sono riconducibili principalmente al ritardo da parte di alcune Pubbliche Amministrazioni nell'approvazione della progettazione necessaria per avviare le opere previste da commesse rilevanti, provocando così uno slittamento delle lavorazioni.L'e` pari a 15,2 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2024 (15,3 milioni). L'si attesta al 19,9% (vs 20,4% al 30 giugno 2023), trainata da un portafoglio di ordini a lungo termine nel settore dei servizi energetici e di manutenzione. L', pari a 10,7 milioni di euro, registra un incremento dell'1,0%."Siamodell'azienda - ha commentato l'- Il pacchetto di progetti legati al PNRR sta progredendo, con un ulteriore sviluppo atteso nei prossimi due esercizi e l'inizio di alcuni lavori fissato per il secondo semestre del 2025. Anche il settore dei servizi sta mostrando segnali di ripresa, con la nostra partecipazione a numerose gare d'appalto, un'opportunità di crescita interessante. I risultati finanziari sono in linea con le previsioni e siamo fiduciosi di poter affrontare serenamente i prossimi esercizi, grazie alla solidità del nostro portafoglio ordini"."La produzione sul mercato sta migliorando, consentendoci di ampliare ulteriormente la nostra presenza - ha aggiunto - I contratti con le Pubbliche Amministrazioni rimangono stabili e sicuri. Infatti, nonostante un lieve calo dei ricavi dovuto ai ritardi nell'avvio delle progettazioni e alla diminuzione dei costi del gas, l'EBITDA si mantiene solido, garantendo una buona marginalità nonostante le".Larimane stabilmente cash positive e pari a 47,7 milioni di euro (cash positive per 40,1 milioni al 30 giugno 2023), a conferma della stabilità finanziaria dell'azienda, che si distingue per la capacità di operare e crescere senza fare ricorso all'indebitamento.Al 30 giugno 2024, ilrisulta pari a 850 milioni di euro circa (non comprensivo del fatturato consolidato al 30 giugno 2024) per un arco temporale di 10 anni. Il portafoglio ordini risulta composto esclusivamente da commesse già contrattualizzate e di lunga durata, quali Concessioni Pubbliche e contratti di durata pluriennale: tali commesse garantiscono alla società di raggiungere un flusso di entrate costante, con una solida redditività e generazione di cassa.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a 10.633.410 euro : 1.827.000 euro a, pari a 0,06 euro per azione; 8.806.410 euro a riserva straordinaria.