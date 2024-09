Tokyo positiva, titoli cinesi verso la migliore settimana dal 2008

Tokyo

(Teleborsa) -, coi( il CSI 300 in rally di quasi il 15% questa settimana), grazie al pacchetto di stimoli che Pechino ha varato in settimana per rilanciare l'economia. La banca centrale ha affermato che il taglio annunciato ha lo scopo di aiutare a "creare un buon ambiente monetario e finanziario per la crescita economica stabile e lo sviluppo di alta qualità della Cina".Sul fronte macroeconomico, la Cina ha pubblicato stamattina i dati sui suoi, che hanno visto undel 17,8% anno su anno. Il calo segue un aumento del 4,1% anno su anno a luglio, il ritmo più rapido in cinque mesi.Intanto, losulle crescenti possibilità che il ministro della sicurezza economica Sanae Takaichi sia ildella nazione. Takaichi ha sostenuto all'inizio di questa settimana che "è stupido aumentare i tassi ora" dati i meriti di uno yen debole.mostra un ottimo guadagno, con ilche mette a segno un +2,32%; sulla stessa linea, avanza con forza, che continua gli scambi al 4,77%.sale del 2,46%.Balza in alto(+2,22%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,70%. Poco sopra la parità(-0,1%); sulla parità(+0,1%).Risultato positivo per l', che lievita dello 0,88%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,8%, mentre il rendimento delscambia 2,1%.