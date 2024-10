Banca Investis apre una filiale a Napoli guidata da Gennaro De Pascale

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), hain via De Pretis 51, segnando un'importante tappa nella sua strategia di crescita territoriale delineata nel Piano Strategico 2024-2026.Il team della filiale napoletana sarà guidato dache ricoprirà il ruolo di. De Pascale vanta una lunga esperienza in UBS GWM nel ruolo di Senior Banker con una parentesi nel ruolo di Regional Manager Campania per Finanza & Futuro Banca e come Responsabile Wealth Management Campania per Azimut. Il resto del team sarà formato dai banker Giovanni Trapani e Giovanni Radicella. Entrambi i banker saranno supportati da Ornella Manzo, Responsabile Back Office della filiale."Non ci limitiamo ad ampliare la nostra Rete, ma puntiamo a generare valore tangibile per il tessuto imprenditoriale locale, stimolando nuove opportunità e collaborazioni - ha dichiaratodi Banca Investis - Napoli rappresenta per noi un polo strategico di grande potenziale, dove vogliamo essere protagonisti nel promuovere sviluppo e innovazione a beneficio dell'intera regione".