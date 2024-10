Piazza Affari in rialzo. Soffre il lusso con occhi alla Cina

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, in una. L'attenzione è concentrata sul sulla riunione del Consiglio direttivo della BCE. Gli analisti ritengono che Francoforte accelererà il suo attuale ciclo di allentamento, con l'equilibrio del rischio che si sposta dal rischio di inflazione alle preoccupazioni sulla crescita. In questo contesto, laIntanto, ilha annunciato nel weekend una serie di misure volte a rafforzare il settore immobiliare e a dare impulso all'economia. Tuttavia,(con riflessi sul mercato del Lusso europeo, che oggi soffre in Borsa). Sul fronte dei dati, l'inflazione CPI cinese è rallentata allo 0,4% anno su anno a settembre dallo 0,6%, mentre l'inflazione di fondo è scesa allo 0,1% anno su anno dallo 0,3%, in un segno di persistenti rischi deflazionistici.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.660,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,26%) si attesta su 74,61 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +127 punti base (-12 punti base), con ilche si posiziona al 3,53%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%, e poco mosso, che mostra un +0,08%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,42% a 34.453 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 36.606 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); sui livelli della vigilia il(+0,09%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,96%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,64%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,58%. Composta, che cresce di un modesto +1,33%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,75%),(+2,38%),(+2,28%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,48%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.