Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'. In una giornata priva di spunti macroeconomici, il focus resta sulla riunione del Consiglio direttivo dellacon gli analisti che puntano su un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base mentre crescono le preoccupazioni sulla crescita.Intanto, ilha annunciato nel weekend una serie di misure volte a rafforzare il settore immobiliare e a dare impulso all'economia. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla portata delle misure (con riflessi sul mercato del Lusso europeo, che oggi soffre in Borsa). Sul fronte dei dati, l'inflazione CPI cinese è rallentata allo 0,4% anno su anno a settembre dallo 0,6%, mentre l'inflazione di fondo è scesa allo 0,1% anno su anno dallo 0,3%, in un segno di persistenti rischi deflazionistici.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,75 dollari per barile, in forte calo del 2,40%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +128 punti base, con un forte calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,54%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%,avanza dello 0,47%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 36.832 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo del 7,87%, rispetto ai 2,49 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,46 miliardi di azioni, rispetto ai 0,73 miliardi precedenti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,24%.Buona performance per, che cresce del 2,95%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,74%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,44%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,58%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.di Milano,(+7,93%),(+4,57%),(+4,04%) e(+3,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,67%.scende del 2,07%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%.Tra i dati06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -3,3%; preced. 3,1%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 20,2K unità; preced. 23,7K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,8%)08:45: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%).