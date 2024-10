Tokyo chiusa, bene la Cina nonostante assenza di dettagli su stimolo

Tokyo

(Teleborsa) -è chiusa per festività, mentre i, nonostante nel weekend il governo non abbia fornito dettagli sullo stimolo fiscale e i dati sull'inflazione siano stati deludenti. In particolare, giornata brillante per l', che è in crescita del 2,19%, e per, che sale dell'1,33%.Ilha tenuto unasabato, in cui ha mantenuto un tono proattivo e di supporto, segnalando che il governo centrale aveva "", ma non ha fornito nuovi dettagli sulla portata imminente dello stimolo fiscale. "Mentre i mercati potrebbero essere impazienti di ricevere un numero e una risoluzione rapidi, il processo più complicato dietro lo stimolo fiscale probabilmente significa che ci vorrà ancora del tempo - commenta ING - Sembra probabile che i mercati debbano attendere l'approvazione del National People's Congress prima che vengano annunciati un numero solido e procedure più dettagliate; questa riunione dell'NPC dovrebbe svolgersi verso la fine di ottobre. Tuttavia,nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".In frazionale calo(-0,23%); positivo(+0,92%). In moderato rialzo(+0,66%); come pure, poco sopra la parità(+0,45%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,95%, mentre il rendimento delè pari 2,15%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -3,3%; preced. 3,1%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -237,6 Mld ¥; preced. -695,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,4%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%).