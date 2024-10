Mercati asiatici misti, focus su decisioni banca centrale cinese

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano alle mosse delle autorità cinesi per stimolare l'economia. Stamattina la banca centrale cinese ha tagliato i tassi LPR a uno e cinque anni di 25 punti base, rispettivamente al 3,1% e al 3,6%, seguendo quanto indicato venerdì dal governatore Pan Gongsheng.La decisione sui tassi dei prestiti a medio termine è prevista per venerdì e "non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti questo mese dopo un taglio di 30 punti base il mese scorso", scrive ING. "A parte i dati, vale la pena monitorare se ci sono potenziali ulteriori briefing del ministero del governo o un potenziale annuncio della tempistica per la riunione del Congresso Nazionale del Popolo nella prossima settimana, poiché ilper i mercati", viene sottolineato.L'agenda macroeconomista oggi è vuota. In settimana l'attenzione sarà rivolta ai, poiché potrebbero influenzare significativamente la tempistica della prossima mossa della Banca del Giappone. Sale l'attesa anche per le elezioni generali in Giappone.Si muove in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,07%, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva all'1,64%. Più cauta, che sale dello 0,19%.In rosso(-1,31%); guadagni frazionali per(+0,6%). Sui livelli della vigilia(-0,05%); poco sopra la parità(+0,62%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,29%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,96%, mentre il rendimento delè pari 2,13%.