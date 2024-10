Eurolandia in calo, Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. In una giornata povera di dati macroeconomici, l'attenzione degli investitori si concentra sulla, ormai entrata nel vivo in USA e, in avvio, in Europa. Oggi sono attesi i risultati di General Motors, Lockheed Martin e Verizon.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento dell', che sale a 2.738 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 70,84 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +128 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,55%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,71%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,71%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,11%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 36.704 punti.di Milano, troviamo(+1,37%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle utility, come, che prosegue le contrattazioni a -3,02%,, che soffre un calo del 2,85%. Vendite anche su, che registra un ribasso del 2,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,78 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+1,12%),(+0,89%),(+0,73%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,75%.